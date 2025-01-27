Температура не опустится ниже +4 градусов: чего еще ожидать от погоды в Киеве

Синоптики прогнозируют, что в столице будет тепло, несмотря на сильную облачность

Начало недели, 27-29 января, принесет в столицу пасмурную, но теплую погоду. Местами температура прогреется до +8 градусов днем.

Этими днями сила ветра не превысит свежих 8 м/с. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

В понедельник, 27 января, прогнозируется сплошная облачность, но дождей не будет. Дневная температура вырастет до +7 градусов, а ночью зафиксировалась около +6 градусов. Сила ветра не превысит свежих 8 м/с.

Вторник, 28 января, также принесет сильную облачность. Осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +7 градусов, а ночью остынет до +5 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром-вечером – умеренные 6-7 м/с.

В середине рабочей недели, 29 января, изменений в погоде также не ожидается. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +8 градусов, а ночью упадут до +5 градусов. Максимальная сила ветров будет в течение ночи-обеда – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины температура воздуха 28 января достигнет +16 градусов. Прогноз дал метеоролог Игорь Кибальчич.