У Карпатах помітили природну аномалію через теплу зиму (відео)

У цей час мурахи зазвичай у сплячці

Аномально тепла погода, яка зараз тримається в Україні, продовжує "ламати" природу. Так, наприклад, у Карпатах уже почали "прокидатися" від зимової сплячки комахи.

Про це повідомляє Карпатський національний природний парк. Там зазначили, що Служба державної охорони Карпатського НПП зафіксувала значну активність мурах, яких теплі сонячні січневі дні змусили покинути свої домівки та спонукають до роботи.

"Важливо знати, що ще з пізньої осені, коли ночі вже холодні та морозні, мурахи ховаються в нижні яруси підземної галереї мурашника, де температура всю зиму зберігається сталою (не опускається нижче 0 градусів). Навіть у люті морози мікроклімат мурашника тримається у межах 2-3 градусів тепла. Усю зиму комахи перебувають у сплячці. Це стан анабіозу – загальмована та нерухома поведінка. Із настанням весни численна кількість лісових мурах прориває великі ходи на поверхню мурашника", — кажуть в Національному парку.

Нагадаємо, що в Одесі посеред зими починають цвісти весняні квіти.