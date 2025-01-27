"Квітнева" погода в Україні триває. Де 28 січня буде до +16 градусів

На територію України заходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря

Аномальна тепла погода, яка встановилася в Україні наприкінці січня, триватиме й наступного тижня. Подекуди температура повітря досягатиме рекордних показників.

За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, у вівторок, 28 січня, в Україні утримається тепла та суха погода, опадів не очікується. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів перебуватимуть на рівні +1 +6 градусів, у західній частині місцями буде 7-10 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до 7-12 градусів із позначкою "плюс", у південних та західних регіонах (особливо на Прикарпатті) прогнозується 13-16 градусів тепла.

Кібальчич пояснив, що за прогнозами, на цьому тижні на територію України заходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів та відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7–12 градусів. Ба більше, в денний час ймовірні рекордно високі температурні показники.

"Таким чином, характер погоди нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж маківку зимової пори року. Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій Східній та Південно-Східній Європі", — резюмував метеоролог.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду в Україні у понеділок, 27 січня. На всій території України буде хмарна погода, з проясненнями та без опадів.