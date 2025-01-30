Радіація є завжди? Де в Києві зафіксували найвищий показник

Низький радіаційний фон зафіксували в центрі міста

Станом на 30 січня 2025 року радіаційний фон у Києві перебуває в межах норми та коливається від 0,077 до 0,129 мкЗв/год. Це мінімальні та максимальні показники, зафіксовані за останні 24 години.

За даними моніторингу "Saveecobot", найвищий рівень експозиційної дози було зафіксовано о 12:25 на посту спостереження за адресою вулиця Китаївська, 22 – він становив 0,129 мкЗв/год. Попри це, показник залишається нижчим за контрольний рівень та не несе загрози для мешканців столиці.

Найнижчий показник радіаційного фону зафіксували у Печерському районі столиці, а саме на Залізничному шосе. Він складав 0,077 мкЗв/год.

Також низький рівень радіації зафіксовано на вулиці Рейтарська, 39 у Шевченківському районі Києва. Радіаційний фон тут в межах норми — 0,083 мкЗв/год.

В інших районах Києва рівень радіаційного фону також залишається стабільним і не перевищує допустимих норм.

Карта радіаційного фону

Зауважимо, що мінімальний рівень радіації спостерігається постійно.

Нагадуємо, сьогодні, 30 січня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стало підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірно, однією з основних причин цього явища є несприятливі метеорологічні умови, зокрема слабкий вітер, який не сприяє розсіюванню забруднень. Найбрудніше повітря наразі у Подольському районі столиці.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. У п'ятницю в місті триматиметься сильна хмарність, але дощів вона не принесе.