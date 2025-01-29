Хмари відступлять, температура сягне майже +10 градусів. Коли Київ потішить сонечко

У четвер в столицю завітає ясна та тепла погода

Хмарність, яка протримається у Києві ще 29 січня, вже наступного дня щезне і місто прогріється до +9 градусів. Однак сонячна погода буде недовго.

У п'ятницю, а саме вночі та вранці, прогнозується туман, тому пішоходам та водіям слід бути уважнішими на дорозі. Такий прогноз дав Meteofor.

Середа, 29 січня, очікується постійно хмарною, але сухою. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолонуло до +6 градусів. Найбільші пориви вітру мають відбутись на початку другої половини доби — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 30 січня, хмари ненадовго покинуть місто і сонце зможе потішити містян своїми промінцями. Денна температура виросте до +9 градусів, а нічна опуститься до +4 градусів. Сила вітру в четвер не перевищить легких 2 м/с.

Початок п'ятниці, 31 січня, відзначиться туманом. Протягом всієї доби у Києві триматиметься сильна хмарність, але дощів вона не принесе. Показники на термометрах вдень сягнуть +6 градусів, а вночі впадуть до +2 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в скоро аномальне тепло покине Україну. Замість нього прийдуть холодні дні.