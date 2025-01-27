У Києві планують запровадити щоденну хвилину мовчання: коли і як це буде відбуватися

Про початок ритуалу пам'яті будуть віщати у центрі міста

У Києві виникла ідея впровадження загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 9:00. Цю пропозицію підготувала Координаційна рада з меморіалізації учасників та подій російсько-української війни, створена за дорученням мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомила Київська міська рада. Депутатка Київської міської ради та голова Координаційної ради Вікторія Муха зазначила, що ця хвилина мовчання має стати важливим ритуалом пам’яті для громади столиці.

"Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну. І важливий символ єдності у вшануванні військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни", — підкреслила вона.

Пропонується, щоб усі установи, заклади та організації, незалежно від форми власності, щоденно припиняли роботу на хвилину, крім тих, хто працює у безперервному режимі або проводить невідкладні заходи.

Щоб сповістити киян про початок хвилини мовчання, планується:

відправляти повідомлення через мобільний застосунок "Київ Цифровий";

транслювати оголошення у громадському транспорті;

використовувати системи звукового оповіщення на вул. Хрещатик, Майдані Незалежності та рекламних носіях.

Координаційна рада також спільно з ГО "Вшануй" підготувала рекомендації щодо текстового та аудіовізуального супроводження хвилини мовчання.

"Окрему увагу в рекомендаціях приділили адаптації проведення хвилини мовчання в умовах воєнного стану. У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Проєкт рішення вже передано до Київради для розгляду та ухвалення на найближчому пленарному засіданні.

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