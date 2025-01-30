Радиация есть всегда? Где в Киеве зафиксировали самый высокий показатель

Низкий радиационный фон зафиксирован в центре города

По состоянию на 30 января 2025 радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы и колеблется от 0,077 до 0,129 мкЗв/час. Это минимальные и максимальные показатели, зафиксированные в последние 24 часа.

По данным мониторинга "Saveecobot", самый высокий уровень экспозиционной дозы был зафиксирован в 12:25 на посту наблюдения по адресу улица Китаевская, 22 – он составлял 0,129 мкЗв/час. Несмотря на это, показатель остается ниже контрольного уровня и не несет угрозы жителям столицы.

Самый низкий показатель радиационного фона был зафиксирован в Печерском районе столицы, а именно на Железнодорожном шоссе. Он составлял 0,077 мкЗв/час.

Также низкий уровень радиации отмечен на улице Рейтарская, 39 в Шевченковском районе Киева. Радиационный фон здесь в пределах нормы – 0,083 мкЗв/час.

В других районах Киева уровень радиационного фона также остается стабильным и не превышает допустимые нормы.

Карта радиационного фона

Обратим внимание, что минимальный уровень радиации наблюдается постоянно.

Напомним, сегодня, 30 января, в Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Причиной явилось повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятно, одной из основных причин этого явления есть неблагоприятные метеорологические условия, в частности слабый ветер, не способствующий рассеянию загрязнений. Самый грязный воздух в Подольском районе столицы.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. В пятницу в городе будет держаться сильная облачность, но дождей она не принесет.