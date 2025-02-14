Поговорити і заробити: в Україні шукають пенсіонера компаньйона-помічника з гарною оплатою та графіком

Шукають людину, яка втілює найкращі людські якості

Знайти хорошу роботу з хорошою оплатою зараз рідкість. Але є хороша вакансія для пенсіонерів з нормальними умовами та графіком.

На сайті з пошуку роботи шукають компаньйона-помічника для літньої жінки. Заробітна плата залежить від кількості днів та годин роботи.

Родині потрібна компаньйон-помічниця для літньої жінки, яка перебуває на реабілітації після операції. Наразі жінка перебуває в лікарні під наглядом медичного персоналу.

"Потрібна порядна, активна, чуйна та доброзичлива людина, яка підтримає емоційно та допоможе у буденних справах, поки жінка відновлюється між операціями (від 1 міс у лікарні до 3−4 місяців вдома, з можливістю продовжити таку саму підтримку на довший період)", — йдеться в описі оголошення.

Кого шукають

Шукають людину, яка втілює найкращі людські якості — доброту, чуйність та порядність, із щирим бажанням допомагати іншим. Кандидат має бути організованим та відповідальним, вміти уважно слухати та надавати емоційну підтримку тим, хто її потребує.

Важливими рисами характеру є терпеливість, толерантне ставлення до інших, вихованість та повага до особистих кордонів людей. Кандидат повинен мати досвід роботи з різними категоріями людей, будь-то в педагогічній, психологічній чи медичній сфері.

Перевагою буде попередній досвід роботи на посаді асистента чи помічника. Також цінується будь-який досвід у догляді за дітьми, людьми похилого віку або хворими.

Умови роботи

Треба відвідувати комфортабельну лікарняну палату, розраховану на одного пацієнта та забезпечену диваном для відвідувачів. Графік може бути організований у двох форматах: денне перебування або вахтове цілодобове відвідування за схемою 2/2 або тиждень через тиждень, з можливістю відвідування з іншою доглядальністю.

Компенсується харчування і перебування в палаті. Проживання/денне перебування разом з жінкою вдома після медичної реабілітації (обговорюється окремо).

Зарплата від 12 до 30 тисяч гривень.

Обов'язки

Супровід на прогулянки, сніданки/обід/вечерю, інше;

Дружнє спілкування та емоційна підтримка;

Базовий догляд (щось подати, допомогти піднятися, переодягнутися, тощо);

Контроль прийому ліків та контроль виконання вправ, які рекомендовані для відновлення;

Повідомляти про зміну фізичного та емоційного стану медичному персоналу та рідним;

Організація дозвілля (подивитися разом кіно, обговорити книгу, новини, разом відвідати цікаві заходи, запропонувати цікаві заняття, які не суперечать рекомендаціям лікаря);

Допомога в інших питаннях, виконання прохань у буденних справах (купити продукти, замовити квитки, викликати таксі, організувати поїздку, замовити їжу, допомогти в чомусь розібратися).

Раніше "Телеграф" писав, що шукають пенсіонерів на роботу під Києвом із зарплатою чотири рази на місяць.