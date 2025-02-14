Поговорить и заработать: в Украине ищут пенсионера компаньона-помощника с хорошей оплатой и графиком

Ищут человека, олицетворяющего лучшие человеческие качества

Найти хорошую работу с хорошей оплатой сейчас редкость. Но есть хорошая вакансия для пенсионеров с нормальными условиями и графиком.

На сайте по поиску работы ищут компаньона-помощника для пожилой женщины. Зарплата зависит от количества дней и часов работы.

Семье требуется компаньон-помощница для пожилой женщины, которая находится на реабилитации после операции. В настоящее время женщина находится в больнице под наблюдением медицинского персонала.

"Нужен порядочный, активный, отзывчивый и доброжелательный человек, который поддержит эмоционально и поможет в будничных делах, пока женщина восстанавливается между операциями (от 1 мес в больнице до 3-4 месяцев дома, с возможностью продлить такую же поддержку на более длительный период)", — говорится в описании объявления.

Кого ищут

Ищут человека, который олицетворяет лучшие человеческие качества — доброту, отзывчивость и порядочность, с искренним желанием помогать другим. Кандидат должен быть организованным и ответственным, уметь внимательно слушать и оказывать эмоциональную поддержку нуждающимся.

Важными чертами характера есть терпение, толерантное отношение к другим, воспитанность и уважение к личным границам людей. Кандидат должен иметь опыт работы с разными категориями людей, будь то в педагогической, психологической или медицинской сфере.

Преимуществом будет опыт работы на должности ассистента или помощника. Также ценится любой опыт в уходе за детьми, стариками или больными.

Условия работы

Следует посещать комфортабельную больничную палату, рассчитанную на одного пациента и снабженную диваном для посетителей. График может быть организован в двух форматах: дневное пребывание или вахтенное круглосуточное посещение по схеме 2/2 или неделю через неделю, с возможностью посещения с другой уходом.

Компенсируется питание и нахождение в палате. Проживание/дневное пребывание вместе с женщиной на дому после медицинской реабилитации (обсуждается отдельно).

Зарплата от 12 до 30 тысяч гривен.

Обязанности

Сопровождение на прогулки, завтраки/обед/ужин, другое;

Дружеское общение и эмоциональная поддержка;

Базовый уход (что-то подать, помочь подняться, переодеться и т.д.);

контроль приема лекарств и контроль выполнения упражнений, рекомендованных для восстановления;

Сообщать об изменении физического и эмоционального состояния медицинскому персоналу и родным;

Организация досуга (посмотреть вместе кино, обсудить книгу, новости, вместе посетить интересные мероприятия, предложить интересные занятия, не противоречащие рекомендациям врача);

Помощь в других вопросах, выполнение просьб по будням (купить продукты, заказать билеты, вызвать такси, организовать поездку, заказать еду, помочь в чем-то разобраться).

Ранее "Телеграф" писал, что ищут пенсионеров на работу под Киевом с зарплатой четыре раза в месяц.