Зарплата до 30 тисяч та безплатне проживання: у Буковелі з'явилася цікава вакансія

Роботодавець пропонує зручний графік

На гірськолижному курорті Буковель шукають старшу покоївку в готельно-ресторанний комплекс. Роботодавець забезпечує працівників безплатним проживанням та харчуванням.

Вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua. Робота розташована у селі Ізки в Закарпатській області.

Основні обов'язки включають прибирання готельних номерів, ванних кімнат, заміну постільної білизни та рушників, а також прийом номерів після виїзду гостей. Також старша покоївка буде контролювати роботу покоївок та готовність номерного фонду.

Заробітна плата за вакансією становить від 18 000 до 30 000 грн на місяць. Проживання та триразове харчування надаються безплатно на території курорту протягом періоду працевлаштування. Також передбачене оплачуване стажування з частковою ставкою в перший тиждень роботи.

Графік роботи: з 08:00 до 17:00, з обідньою перервою з 13:00 до 14:00, а також 1−2 "плаваючих" вихідних на тиждень.

Кандидати повинні відповідати ряду вимог: порядність, працелюбність, неконфліктність, охайна зовнішність і бажано відсутність шкідливих звичок. Вік кандидатів має бути від 25 до 50 років.

Також потрібен досвід роботи в готельній сфері від двох років, знання побутової техніки та засобів для прибирання.

Раніше "Телеграф" писав, у Буковелі пропонують непогану роботу. Ви зможете заробити 50 тисяч і безплатно жити на курорті.