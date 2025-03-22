"Ваша коробка деформована, заплатіть ще": клієнт розкритикував "Нову Пошту"

Обурений клієнт звинуватив "Нову Пошту" у несправедливих тарифах на пакування. Чи справді компанія наживається на своїх клієнтах?

Один із клієнтів "Нової Пошти" звинуватив компанію у шахрайстві, заявивши, що його змусили двічі заплатити за упаковку. Інцидент стався під час отримання посилки після переадресації.

На офіційній сторінці компанії Нова Пошта у Facebook клієнт розповів, що під час отримання посилки на відділенні компанія поклала його товар у коробку "Нової Пошти", за що він заплатив. Проте після переадресації на інше відділення ситуація змінилася: "Взяли і цю свою коробку поклали в ще більшу коробку – за яку мені знову довелося доплатити", – написав він.

Обурений клієнт звернувся до служби підтримки, але там йому пояснили, що перша коробка була "деформована", тому її довелося запакувати в іншу.

"Тобто ви при доставці самі ж деформували свою коробку, і я повинен ще платити за іншу? Геніально", – саркастично зазначив чоловік, додавши фото та відео.

У відповідь на претензії клієнта "Нова Пошта" опублікувала офіційну заяву: "Згідно зі стандартом якісного пакування (сторінка 13, пункт 4 "Вимоги якісного пакування"), коробка має бути мінімум з 3-шарового гофрокартону, без деформацій, розривів, вологих плям або щілин, з рівними ребрами жорсткості та пласкою основою. Ваша ж – має деформації, тому її було додатково запаковано".

Такий підхід ще більше розлютив клієнта: "Ви знущаєтесь? Ви упакували товар у коробку, самі ж її деформували, а потім поклали в іншу і змусили мене платити ще раз?! Тоді, може, у 10 коробок покладіть і знімайте плату за кожну?!"

Проте компанія наполягала на своєму, заявивши, що "вартість пакування у накладній переадресації не додано, оплата була лише за доставку".

У ситуацію втрутилися й інші клієнти компанії, які підтримали обуреного чоловіка. Один із них зазначив, що коробки "Нової Пошти" часто не відповідають заявленим характеристикам і не витримують рекомендовану вагу.

"На сайті зазначено, що коробка має бути з 3-шарового гофрокартону. Але є різні види гофрокартону – T-21, T-22, T-24, T-25. Судячи з того, як вони мнуться, схоже, що використовується найдешевший варіант T-21, який не дуже якісний".

Користувач також звернув увагу, що ціна упаковки "Нової Пошти" завищена, і, ймовірно, компанія використовує дешевші матеріали, які не відповідають заявленій якості.

Ситуація викликала бурхливе обговорення серед клієнтів компанії. Дехто з них навіть закликав "Нову Пошту" пояснити, який саме гофрокартон вони використовують для пакування і чи відповідає він своїй вартості.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом у соцмережах все частіше можна зустріти обурені відгуки клієнтів про роботу Нової Пошти. Люди діляться своїми історіями, і серед них особливо резонансною стала ситуація, яку описала колишня працівниця компанії. Вона розповіла про незрозумілі проблеми з отриманням посилок, а також про дивну "компенсацію" від Нової Пошти.