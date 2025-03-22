Без США в НАТО? Європа створює нову систему безпеки, - FT

Європейські лідери готуються взяти на себе більше військових зобов’язань – що це означає для НАТО?

Найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебрання на себе більшої відповідальності за безпеку континенту. Це пов’язано з можливими змінами в політиці США щодо НАТО та необхідністю зменшити залежність від американської військової підтримки.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців, ці дискусії набули актуальності через занепокоєння можливим виходом США з альянсу. Адміністрація Дональда Трампа вже висувала пропозицію поступової передачі оборонних функцій європейським країнам упродовж 5–10 років.

До неформальних, але структурованих обговорень долучилися Франція, Велика Британія, Німеччина та країни Північної Європи. Їхнє завдання — розробити механізм передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям та представити цей план США перед самітом НАТО в Гаазі у червні.

Очікується, що європейські країни зобов’яжуться збільшити оборонні витрати та зміцнити військовий потенціал, щоб переконати США у доцільності поступового передання повноважень. Це дозволить Вашингтону зосередитись на азійському регіоні, який стає для нього стратегічно важливішим.

Наразі США забезпечують 80 тисяч військових у Європі, а також контролюють ключові авіаційні, морські та військові бази. Окрім того, Вашингтон утримує ядерний щит, який залишається критичним для європейської безпеки.

Проте, за оцінками посадовців, для нарощування військового потенціалу до рівня, що дозволить замінити більшість американських військових можливостей, Європі знадобиться щонайменше десятиліття.

Франція та Велика Британія також ведуть переговори щодо створення "коаліції рішучих", яка покликана гарантувати майбутню безпеку Європи та України. Нещодавно військові офіцери коаліції зібралися в Лондоні для обговорення потенційного введення міжнародних сил на українську територію.

Президент України Володимир Зеленський вже підтвердив, що відвідає Париж для участі в переговорах. Тим часом на Заході тривають дискусії: чи готова Європа взяти на себе відповідальність за власну безпеку без США?

Раніше "Телеграф" писав про те, що Китай розглядає можливість долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі провели консультації з ЄС, з’ясовуючи, наскільки такий крок є прийнятним для європейських партнерів. Вважається, що участь Китаю може змінити позицію Росії щодо введення миротворчих сил.