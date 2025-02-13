Зарплата чотири рази на місяць: пенсіонерів запрошують на роботу під Києвом

Графік можна підлаштовувати під себе

Для пенсіонерів та людей поважного віку відкрилася приваблива можливість працевлаштування у Київській області. Велика компанія-постачальник свіжої зелені до провідних мереж супермаркетів України запрошує на роботу фасувальників.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua. Робота розташована у селі Щасливе, що знаходиться лише за 10 хвилин від станції метро "Харківська". Заробітна плата становить від 25 000 гривень на місяць, з можливістю збільшення.

Компанія має 15-річний досвід роботи на ринку та налічує понад 100 працівників. Підприємство спеціалізується на постачанні свіжої зелені до найбільших торговельних мереж країни.

Обов'язки працівника включають фасування різноманітної зелені: кропу, петрушки, зеленої цибулі та салатів. Попередній досвід роботи не є обов'язковим — головне бажання працювати та навчатися.

Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи з можливістю працювати як повний, так і неповний робочий день. Заробітна плата виплачується чотири рази на місяць. Додатковою перевагою є надання житла для працівників з інших міст у комфортабельному хостелі з усіма зручностями. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування та можливість працювати вахтовим методом.

Також раніше "Телеграф" писав, що пенсіонерам у Києві пропонують гідну роботу з зарплатою до 45 тисяч гривень. Усі необхідні для роботи матеріали додають.