Нова глава МОК обнадіяла Росію

Результати виборів президента МОК подарували надію РФ

Керсті Ковентрі із Зімбабве перемогла на виборах президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК), вона влітку замінить на цій посаді німця Томаса Баха. У Росії зраділи новому обличчю на чолі МОК, адже у них з’явилася надія повернутися у міжнародний спорт.

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе сподівається, що Росія знайде контакт із Ковентрі. Відповідний коментар Вяльбе наводить "Матч ТВ".

"Я ніколи раніше не спілкувалася з керівниками Міжнародного олімпійського комітету.

Що стосується того, що вона жінка, я позитивно до цього ставлюся, хоча я ніколи не поділяю керівників на чоловіків і жінок. Я можу знайти контакт із будь-якою людиною. Сподіваюся, що президент ОКР знайде з нею контакт. Головне – з людьми треба спілкуватися”, — заявила Вяльбе.

Призер Олімпійських ігор-2012 у плаванні Євген Коротишкін упевнений, що при Ковентрі РФ повернеться на міжнародну спортивну арену.

"Як перша жінка на цій посаді, вона довела свій професіоналізм та дипломатичні здібності. Її розуміння незалежності спорту від політики та відданість цим принципам вселяють впевненість у розвиток міжнародного спортивного руху.

Тому ми від щирого серця вітаємо її. Я впевнений, що з Ковентрі у нас є всі шанси повернутися на міжнародну арену", – сказав Коротишкін.

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова після перемоги Ковентрі заявила, що Росія неминуче повернеться у світовий спорт.

"Повернення російських спортсменів на міжнародний рівень неминуче. Досить уже цієї безглуздої ізоляції, яка шкодить самим спортсменам та видам спорту, в яких вони виступають.

Найкращі мають змагатися з найкращими – у цьому суть олімпійського руху. Сподіваюся, новий президент МОК це розуміє”, – сказала Тарасова.

Зазначимо, Ковентрі поки що чітко не сказала свою позицію щодо допуску РФ на міжнародні турніри. Керсті тільки заявила, що зробить усе можливе для захисту та підтримки спортсменів із зон конфліктів.

Нагадаємо, МОК напередодні повернув бокс до програми Олімпійських ігор. Цей вид спорту міг зникнути на Іграх через корупцію та вплив Росії.