Виросте розміром з кулак: чим у квітні підгодувати озимий часник для багатого врожаю
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Весна — час пробудження не тільки природи, а й турбот в саду та огороді. У квітні роботи на грядках стає все більше: час підгодувати овочі, щоб закласти основу для щедрого врожаю, та подбати про захист рослин від шкідників.
Як правило, у квітні починає розвиватися озимий часник, тому дачникам варто підгодувати його, щоб урожай порадував великим розміром і гарним смаком. А що для цього потрібно використати, розказано у матеріалі Actualno.
Чим у квітні підгодувати озимий часник для великого врожаю
Озимий часник починає активно розвиватися вже з першими весняними теплими днями, і від того, наскільки своєчасно він отримає необхідні поживні речовини, залежить майбутній урожай. Важливо не прогаяти момент: у квітні часник особливо потребує підживлення, щоб сформувати міцну зелень і великі, соковиті головки.
Одним з ефективних і доступних засобів є деревна зола — вона збагачує ґрунт калієм та фосфором, зміцнює імунітет рослин та відлякує шкідників. Але підживлювати часник варто, коли земля на городі прогріється до 8 градусів.
Як використовувати золу для підживлення часнику
Дачники можуть використовувати золу у сухому вигляді. Її потрібно рівномірно розсипати між грядками або навколо рослин, а потім злегка розпушити ґрунт. За допомогою такого методу ви збагатите ґрунт корисними речовинами та допоможете захистити часник від різних хвороб.
Ще один спосіб – полив настоєм золи. Для цього у відро води додають дві склянки золи, залишають настоюватися на кілька днів, а потім поливають часник під корінь. Такий розчин добре засвоюється і допомагає рослинам рости міцними та здоровими, у результаті у вас буде щедрий урожай, а самі голівки часнику виростуть розміром з кулак.
"Телеграф" писав раніше, які квіти потрібно посадити на овочевих грядках, між кущами та деревами. Це потрібно, щоб захистити свій урожай від шкідників.