Юнак в Кривому Розі побив кривдника матері. Як суд покарав хлопця

Чоловік отримав черепно-лицьову травму

Хлопець побив кривдника своєї матері у Кривому Розі, спричинивши черепно-лицьову травму у чоловіка. Суд вже визнав його винним та призначив покарання.

Як зазначено на порталі Єдиного реєстру судових рішень, інцидент стався 19 листопада 2024 року приблизно о 23:00. За даними слідства, мати зателефонувала сину і попросила його допомогти забрати речі від її знайомого, з яким вона проживала.

Цей чоловік, за словами жінки, регулярно пиячив та знущався з неї. По прибуттю до вказаної адреси юнак почав допомагати матері збирати речі. Проте за кілька хвилин у нього виник конфлікт з кривдником жінки, який переріс у бійку.

"Перебуваючи поруч з потерпілим юнак, став хаотично наносити йому затиснутими в кулак руками та взутими ногами не менше 7-10 ударів в ділянку голови та обличчя, тулубу, спричинивши, згідно з висновком судової-медичної експертизи № 2218 (2198-24р.) від 06.12.2024, тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-лицьової травми у сукупності ушкоджень (синці, перелом кісток обличчя ускладнені гемосинусом), які за своїм характером належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості", — йдеться у документі.

Під час засідання суду юнак визнав свою провину у нанесені тілесних ушкоджень чоловіку, який ображав його матір. Суд визнав юнака винним за ч. 1 ст. 122 КК України, за ознаками умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, яка передбачає покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Проте враховуючи усі обставини злочину, суд встановив юнаку іспитовий строк 2 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий побив чоловіка до смерті. Вже відомо, як його покарав суд.