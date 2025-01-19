Небезпечний тренд набирає обертів: у Дніпрі діти підірвали "крота" (відео)

Суміш дуже небезпечна і може у прямому сенсі спалити шкіру.

У Дніпрі діти вирішили наслідувати тренди з мережі та налякати мешканців вибухами. Не зупинило їх і те, що в Україні діє заборона на застосування піротехніки і за це може бути серйозне покарання.

Відеозаписом поділився telegram-канал "Труха Дніпро". Стверджується, що на відео показано підрив "Крота" на житловому масиві Сонячний.

"Малі зарядили так званого "Крота". Звук вибуху нічим не відрізняється від звуку прильоту, наприклад, у передмісті", — йдеться у повідомленні.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Користувачі мережі не стали мовчати.

Як відомо, "Крот" це засіб для прочищення труб, який широко використовується у побуті. При змішуванні його з водою та алюмінієвою фольгою відбувається реакція з виділенням великої кількості газу. Якщо при цьому вона відбувається в закритій пляшці, то зрештою її з гучним хлопком розриває зсередини.

Хоча такі хлопавки використовують не один десяток років, але в цей час їх використання серед великих міст як мінімум не етично, оскільки багато людей в реаліях війни і постійних обстрілів і так перебувають у стані сильного стресу. З цієї причини в Україні заборонили застосовувати піротехніку.

Тренд на вибухи "кротів" пішов із, хто б міг подумати, соцмережі TikTok, де останнім часом з’явилося багато відео з їх виготовленням та підривом. Не для всіх це обходиться без наслідків, наприклад, у Львові днями троє дітей 10, 11 15 років потрапили до лікарні із серйозними опіками обличчя.

За їхніми словами, це сталося тому, що суміш розплескалася під час струшування пляшки. Все ж таки ця речовина призначена для прочищення труб від серйозних засорів, з якими не можуть впоратися інші засоби, а тому попадання його на шкіру може призвести до дуже "болючих" наслідків.