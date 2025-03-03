Висотки замість ринку? У Києві чиновники відповіли, чи буде новий ЖК на Оболоні

Що буде з ринком "Оболонь"

На початку року в низці ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація про можливу житлову забудову найбільшого ринку на Оболоні в Києві (ринок "Оболонь"), що розташований за адресою вул.Героїв Дніпра, 41. "Телеграф" вирішив прояснити це питання, надіславши відповідні запити до КМДА та до Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Вперше інформацію про можливу житлову забудову ринку поширив 20 січня 2025 року місцевий паблік "Життя Оболонь", опублікувавши рендери, які могли свідчити про те, що на місці ринку "Оболонь" у Оболонському районі столиці планують побудувати новий ЖК. Судячи з рендерів, мова могла йти про щонайменше 5 багатоквартирних будинків, загальною площею 148,6 тис кв. метрів та висотою близько 25 поверхів. Потім цю інформацію підхопили й профільні видання.

Скриншот з ТГ-порталу "Життя Оболонь"

"Телеграф" запитав у КМДА та ДІАМ, чи надходили до них на опрацювання проєктні, ескізні або інші подібні документи, які могли б говорити про плани житлової забудови на місці ринку "Оболонь".

Як свідчить відповідь ДІАМ на запит редакції, в розпорядженні Держінспекції наразі немає документів, які б могли свідчити про житлову забудову ринку.

"Інформуємо, що згідно з відомостями журналу реєстрації вхідної кореспонденції системи електронного документообігу АСКОД Державної інспекції архітектури та містобудування України у ДІАМ відсутнє листування стосовно об’єкта будівництва "Реконструкція існуючих будівель та споруд ринку під ринковий комплекс з об’єктами торгово-розважального призначення на вул. Героїв Дніпра, 41 у Оболонському районі м. Києва"; замовник: ПрАТ "Ринок "Оболонь" (ЄДРПОУ 05588015); кадастровий номер: 8000000000:78:036:0022. Також зазначаємо, що іншої інформації та документів у розпорядженні ДІАМ станом на дату надання відповіді не виявлено", — зазначили в ДІАМ.

Водночас в ДІАМ повідомили, що в Реєстрі будівельної діяльності наразі є лише два документи, пов’язані із будівельними роботами на ринку "Оболонь". Обидва вони стосуються реконструкції ринку із збереженням його функціонального призначення. Але при цьому більш свіжі МОУ, за 2022 рік, передбачають ще й появу об’єктів "торгово-розважального призначення".

Своєю чергою Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у своїй відповіді на запит інформував "Телеграф", що не реєстрував документів, пов’язаних із житловою забудовою ринку "Оболонь".

"Департамент не видавав, не реєстрував документів, які дають право виконувати підготовчі та будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із будівництва (реконструкції) на земельній ділянці, на якій розташований ринок "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва", — повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

І, нарешті, в Департамент містобудування та архітектури КМДА "Телеграфу" повідомили, що департамент не володіє та не зобов’язаний володіти запитуваною інформацією щодо житлової забудови, але зазначили, що "відсутні відомості щодо реєстрації схеми генерального плану на об’єкт реконструкції ринку "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва. Проєктна документація по об’єкту реконструкції ринку "Оболонь" в Оболонському районі м. Києва до Департаменту не надходила".

Водночас Департамент містобудування надав редакції копії двох різних містобудівних умов та обмежень щодо ринку "Оболонь" (від 2012 та 2022 років, тих самих, про які у своїй відповіді згадувала ДІАМ). У першому документі, МОУ 2012 року, йде мова про реконструкцію будівлі розміром 2628 кв. м, у МОУ за 2022 рік – будівлі 3654,2 кв. м.

У обох цих документах зазначається, що цільове призначення об'єкта ринок "Оболонь" після реконструкції не має змінитися і залишиться, і залишиться "для реконструкції, обслуговування та експлуатації ринку".

Нагадаємо, наразі ділянка, де розташовано ринок "Оболонь", перебуває в оренді ПАТ "Ринок Оболонь", бенефіціаром якого, згідно з YouControl, через ТОВ "Оболонь-Інвест" є Владислав Шевченко. Одночасно він є засновником ТОВ "Ковчег". Ця фірма цікава тим, що серед її прав на об’єкти нерухомості є права на будівлю ТРЦ LavinaMol. Ну а згаданий ТРЦ є частиною "Мандарин Плаза Груп", що належить відомому забудовнику Вагіфу Алієву.