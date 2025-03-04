Reuters отримало дозвіл на стрім з Майдану в Києві? В КМВА пояснили ситуацію

Це вже другий стрім видання

Міжнародне видання Reuters вчергове запустило стрім з камер відеоспостереження в Києві. Цього разу, як і минулого, показують Майдан Незалежності.

Онлайн-трансляцію Reuters опублікував на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" звернувся до Київської міської державної адміністрації (КМДА) та Київської міської військової адміністрації (КМВА) задля з'ясування ситуації.

У КМВА наголосили: "Запит про проведення трансляції від медіа не надходив. Наразі звернулися до Служби безпеки України".

Водночас трансляція на сторінці Reuters станом на 11:30 продовжується.

Зауважимо, що це вже другий стрім видання, перший було зупинено на вимогу Київської міської військової адміністрації (КМВА). Цього разу достеменно не зрозуміло, де саме встановлена камера відеоспостереження, проте вона показує Майдан з переду.

"Майдан Незалежності в Києві після того, як Білий дім заявив, що США припиняють військову допомогу", — саме так Reuters підписав стрім.

Видання прив'язало цю трансляцію до заяви президента США Дональд Трампа про призупинення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня. Проте точно не зрозуміло, як трансляція з камер відеоспостереження пов'язана з цим.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення всі онлайн-трансляції в Україні були припинені через заходи безпеки: щоб росіяни не могли отримувати інформацію у прямому ефірі під час ракетних та дронових атак.

Наразі ж видання Reuters веде пряму трансляцію, попри те, що в Україні триває воєнний стан та можливе використання записів Росією для координування обстрілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, на думку The Economist, зупинення військової допомоги США може унеможливити використання систем протиповітряної оборони Patriot, що призведе до значного руйнування країни.