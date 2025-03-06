Жителів Київської області попередили про небезпеку: що відомо

Оголошено 1 рівень небезпеки

У Київській області та столиці України оголошено штормове попередження. Сила вітру місцями сягатиме до 15 м/с.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА). Зазначається, що в області оголошено 1 рівень небезпеки.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. 6 березня пориви вітру становитимуть 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Така сила вітру відноситься до 1 рівня небезпеки, жовтого.

За даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні вітер має західний напрямок, швидкість 7-12 м/с, на Київщині та в деяких північних регіонах до 15-20 м/с. Сильний вітер, за прогнозами синоптиків, омине лише південні та західні області.

Попередження синоптиків на 7 березня

У п'ятницю, 7 березня, у зв’язку з інтенсивною відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Усім людям слід враховувати це, плануючи свої маршрути.

Нагадаємо, що Україну очікують снігопади в розпал весни. Вже відомо, які області та коли засипле снігом. Перші зміни почнуться вже з суботи, 15 березня, і триватимуть кілька днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли синоптики обіцяють у Києві до +18 градусів та сонце.