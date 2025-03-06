Жителей Киевской области предупредили об опасности: что известно

Объявлен 1 уровень опасности

В Киевской области и столице Украины объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра местами будет достигать 15 м/с.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА). Отмечается, что в области объявлен 1 уровень опасности.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 6 марта порывы ветра составят 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Такая сила ветра относится к 1 уровню опасности, желтому.

По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня ветер имеет западное направление, скорость 7-12 м/с, в Киевской и некоторых северных регионах до 15-20 м/с. Сильный ветер, по прогнозам синоптиков, минует только южные и западные области.

Предупреждение синоптиков на 7 марта

В пятницу, 7 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Всем людям следует учитывать это, планируя свои маршруты.

Напомним, что Украину ожидают снегопады в разгар весны. Уже известно, какие области и когда засыплет снегом. Первые изменения начнутся уже с субботы, 15 марта, и продлятся несколько дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда синоптики обещают в Киеве до +18 градусов и солнце.