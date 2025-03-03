Погода на 8 Березня порадує українців: де буде до +18

Нічних морозів уже не буде

В Україні на свято 8 Березня буде тепла погода. У деякі області прийде невелике потепління, а опади цього дня не очікуються.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики повідомляють, що в середньому в Міжнародний жіночий день температура повітря триматиметься на рівні +13…+15 градусів вдень.

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У західній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів. У центрі очікується до +14…+15 градусів, у північних областях буде від +12 до +14, на сході — від +10 до +13 градусів, а на півдні — до +15…+16.

Вночі не буде морозів. Однак у деяких областях температура може падати лише до +1 градуса, наприклад, у Харківській області.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.