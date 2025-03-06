Температура, як у травні. Коли синоптики обіцяють у Києві до +18 градусів та сонце

Упродовж четверга-суботи у Києві передбачається ясна, тепла, але місцями вітряна погода

Безхмарна та тепла погода, яка прогнозувалась цими днями у Києві, продовжить триматись упродовж 6-8 березня. Водночас вітри, що почали вирувати з понеділка, скоро вщухнуть.

Найтеплішим днем з-поміж цих очікується п'ятниця. У цей день температура в обід підніметься аж до +18 градусів, як повідомили у Meteofor.

Четвер, 6 березня, обіцяє бути сонячним та теплим, однак у місті вируватимуть вітри — свіжі-сильні 9-12 м/с. Повітря вдень прогріється до +17 градусів, водночас вночі показники зафіксувались біля +8 градусів.

Останній робочий день на цьому тижні, 7 березня, буде сонячним та ще теплішим. Денна температура сягне +18 градусів, а нічна — +6 градусів. Пориви вітру в п'ятницю не перевищать помірних 6 м/с.

Перша половина суботи, 8 березня, очікується ясною, але вже з обіду на небо набіжать хмари. Опадів не прогнозується. Температура у денний час виросте до +17 градусів, а вночі впаде до +4 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні очікується різка зміна погоди. Синоптики попереджають про снігопади.