До України йде тепло: якою буде погода найближчими днями

Синоптик розповіла, чи чекати опадів до кінця тижня

Погода в Україні вже радує весняним теплом. У середу, 5 березня, температура повітря вдень підніметься до +7…+13°C.

На заході країни до +10…+16°C, а у східних областях очікується +5…+9°C. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, опади малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями можливий невеликий дощ. Однак очікується сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

У Києві 5 березня опадів не передбачається, проте очікується хмарна погода з проясненнями та тепло до +10°C. Вітер може досягати штормових поривів, тому синоптик рекомендує обирати безпечні місця для паркування та уникати перебування поблизу великих дерев чи рекламних щитів.

З п'ятниці, 7 березня, вітер послабшає, а температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Вихідними, 8-9 березня, в Україні очікується сприятлива погода, що надасть можливість провести час на свіжому повітрі, зазначає Діденко.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в деяких областях України стовпчики термометрів підіймуться до +17°C. Вночі температура повітря не опускатиметься нижче +2°C.

Погода на 5 березня

Опадів до кінця робочого тижня не очікується по всій території країни. Однак сонце рідко буде з'являтися із-за хмар. Вітер очікується переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода на 6 березня

Погода на 7 березня

Раніше "Телеграф" писав, чи порадує українців погода на 8 березня. У деякі області прийде невелике потепління, а опади цього дня не очікуються. Синоптики повідомляють, що в середньому в Міжнародний жіночий день температура повітря триматиметься на рівні +13…+15 градусів вдень.