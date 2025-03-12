У Києві пропонують роботу для харизматичних студентів із зарплатою понад 25 тисяч

Передбачені можливості для розвитку

Навіть незважаючи на складну ситуацію в країні, на ринку праці з’являється все більше цікавих вакансій для всіх бажаючих. Завдяки цьому навіть студенти без досвіду можуть заробити непогані гроші та набути корисних навичок.

Наприклад, у Києві з’явилася вакансія на посаду касира в магазині goodwine. Зарплату при цьому обіцяють у межах 27-31 тисяч гривень.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Роботодавець також готовий запропонувати можливості для розвитку та прозору систему оплати.

Однак кандидат на посаду касира має бути харизматичним, цілеспрямованим та енергійним, а також мати ще цілий набір позитивних якостей.

Потенційним співробітникам обіцяють офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, плаваючий графік 2/1, 3/2, 4/2, дружній колектив та підтримку, а також розвиток усередині компанії.

Ставка на посаді касира становить 27 000 гривень за 187 годин + участь у системі преміювання. Середній же очікуваний дохід на місяць для співробітників становить 31 000 + гривень.

Крім цього, надається можливість протягом 1 року вийти на дохід у 40 000+ гривень.

До обов’язків касира входитиме:

Проведення готівкових та безготівкових розрахунків;

Робота з касовим апаратом, терміналом, сканером та ін.

Комунікація із гостями магазину;

Відкриття та закриття касової зміни;

Матеріальна відповідальність за кошти у касі;

Безпомилкове проведення касових операцій;

Сканування та упаковка покупок.

Кандидат на посаду касира має бути харизматичним, цілеспрямованим та енергійним, відрізнятися організованістю, пунктуальністю та чесністю, а також відповідально та уважно підходити до виконання своїх завдач.

Крім цього необхідно мати гарні навички комунікації та вміти працювати в команді.

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