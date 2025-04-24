У Києві оголосили День жалоби: що не буде працювати та що не можна робити

У цей день важливо дотримуватись поваги

У зв’язку з трагедією, що сталася 24 квітня внаслідок масштабного обстрілу Києва, місцева влада оголосила 25 квітня Днем жалоби. У столиці буде скасовано розважальні заходи, приспущено прапори, в храмах проводять молебні, а українців закликають до солідарності та стриманості.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. "У памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — додав посадовець.

Що означає День жалоби

Цього дня вшановують пам’ять загиблих унаслідок трагедії — це час скорботи, солідарності та поваги. У День жалоби на державних будівлях та в установах приспускають прапори України. Це символічний жест, що свідчить про глибокий сум. Зазвичай влаштовують хвилину мовчання по всій країні: зупиняється робота, транспорт, телевізійні та радіоканали оголошують мовчання в пам’ять про жертв.

Розважальні заходи, святкові концерти, масові події, спортивні змагання скасовують. ЗМІ змінюють формат — замість розважального контенту транслюють новини, документальні стрічки, тематичні передачі. Також у храмах проводять панахиди та молебні, покладають квіти до місць трагедії, меморіалів і пам’ятників.

Як слід поводитися

У цей день важливо дотримуватись поваги: утриматися від веселощів, гучної музики чи святкувань, носити стриманий одяг, не публікувати недоречного контенту в соцмережах. Це прояв підтримки та пам’яті, що об’єднує суспільство і наголошує: жодне життя не має залишитись непоміченим.

Обстріл Києва

24 квітня армія РФ спрямувала на місто безпілотники та балістичні ракети. Від масованих ударів загинуло 8 цивільних, щонайменше 77 людей дістали трамви. Серед жертв є також діти.

Унаслідок обстрілу в Києві зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків у кількох районах: Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському. Удар завдав шкоди міській інфраструктурі: вибухова хвиля пошкодила вікна на одній зі станцій метро, у кафе та ресторанах, а також призвела до знищення кількох автомобілів.

Кадри з місця події показав наш фотограф Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після обстрілу столиці Олена Зеленська звернулася до міжнародної спільноти, опублікувавши емоційне звернення. Перша леді поділилася зворушливим фото жінки під завалами, яке швидко розлетілося соцмережами. У підписі до зображення Зеленська зазначила, що ця жінка — символ кожного українця, який переживає жах війни.