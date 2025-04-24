У смітник? Куди подіти освячені яйця та паски після Великодня

Розповідаємо, як не згрішити та не зашкодити довкіллю

Освячені після Великодня традиційні паски та фарбовані яйця — це не просто харчові продукти. Для вірянина особливо важливо знати, як розпорядитися залишками їжі після Великодня. Не в останню чергу грають і наслідки для природи.

Після свят обсяг побутових відходів в Україні збільшується на 15–20%, пише Державна екологічна інспекція. На смітники масово потрапляють пластикові обгортки, залишки пасок, освячені яйця, квіти, упаковки та одноразовий посуд — і часто все це без жодного сортування. Що в цьому випадку робити з освяченими яйцями та пасками?

Їжа, що була освячена в церкві, є святинею. Викидати її у смітник — це не просто зневага до традицій, а й духовне упущення. Залишки таких продуктів радять:

спалити (наприклад, у печі, якщо це можливо);

закопати в землю у безлюдному місці;

віддати тваринам, якщо продукти ще не зіпсувалися.

Це стосується також шкарлупи від яєць, підкреслюють екологи. Багато хто викидає її бездумно, проте вона легко компостується і може стати чудовим добривом для ґрунту.

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Що робити з залишками їжі та іншим

Після великодніх свят часто залишається багато одноразового посуду, упаковок від пасок, стрічок, серветок і різного декору. Не варто поспішати все це викидати:

Паперові упаковки та серветки — у контейнер для паперу або компост.

Картонні коробки — на макулатуру.

Пластик — за маркуванням, у відповідний контейнер.

Посуд зі скла або металу — на переробку або у пункти прийому вторсировини.

А як щодо батарейок?

Використані батарейки з лампадок або інших пристроїв потрібно здавати до пунктів прийому вторинної сировини, адже вони становлять пожежну небезпеку. Це саме стосується й електричних приладів.

Нагадаємо, що скоро у християн будуть поминальні дні. "Телеграф" писав, чи можна приносити їжу на кладовище і залишати її на могилах.