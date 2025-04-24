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У смітник? Куди подіти освячені яйця та паски після Великодня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Чи можна викидати паски і крашанки у смітник - відповідь Новина оновлена 24 квітня 2025, 13:19
Чи можна викидати паски і крашанки у смітник - відповідь. Фото Колаж "Телеграфу"

Розповідаємо, як не згрішити та не зашкодити довкіллю

Освячені після Великодня традиційні паски та фарбовані яйця — це не просто харчові продукти. Для вірянина особливо важливо знати, як розпорядитися залишками їжі після Великодня. Не в останню чергу грають і наслідки для природи.

Після свят обсяг побутових відходів в Україні збільшується на 15–20%, пише Державна екологічна інспекція. На смітники масово потрапляють пластикові обгортки, залишки пасок, освячені яйця, квіти, упаковки та одноразовий посуд — і часто все це без жодного сортування. Що в цьому випадку робити з освяченими яйцями та пасками?

Їжа, що була освячена в церкві, є святинею. Викидати її у смітник — це не просто зневага до традицій, а й духовне упущення. Залишки таких продуктів радять:

  • спалити (наприклад, у печі, якщо це можливо);
  • закопати в землю у безлюдному місці;
  • віддати тваринам, якщо продукти ще не зіпсувалися.

Це стосується також шкарлупи від яєць, підкреслюють екологи. Багато хто викидає її бездумно, проте вона легко компостується і може стати чудовим добривом для ґрунту.

паски крашанки
Фото: freepik

Що робити з залишками їжі та іншим

Після великодніх свят часто залишається багато одноразового посуду, упаковок від пасок, стрічок, серветок і різного декору. Не варто поспішати все це викидати:

  • Паперові упаковки та серветки — у контейнер для паперу або компост.
  • Картонні коробки — на макулатуру.
  • Пластик — за маркуванням, у відповідний контейнер.
  • Посуд зі скла або металу — на переробку або у пункти прийому вторсировини.

А як щодо батарейок?

Використані батарейки з лампадок або інших пристроїв потрібно здавати до пунктів прийому вторинної сировини, адже вони становлять пожежну небезпеку. Це саме стосується й електричних приладів.

Нагадаємо, що скоро у християн будуть поминальні дні. "Телеграф" писав, чи можна приносити їжу на кладовище і залишати її на могилах.

Теги:
#Сміття #Великдень #Крашанки #Церковне свято #Паска