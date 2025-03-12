В Киеве предлагают работу для харизматичных студентов с зарплатой более 25 тысяч

Возможен карьерный рост

Даже несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда появляется все больше интересных вакансий для всех желающих. Благодаря этому даже студенты без опыта могут заработать неплохие деньги и приобрести полезные навыки.

К примеру, в Киеве появилась вакансия на должность кассира в магазин goodwine. Зарплату при этом обещают в пределах 27-31 тысячи гривен.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Работодатель также готов предложить возможности для развития и прозрачную систему оплаты.

Однако кандидат на должность кассира должен быть харизматичным, целеустремленным и энергичным, а также обладать еще целым набором положительных качеств.

Потенциальным сотрудникам обещают официальное трудоустройство и социальные гарантии, плавающий график 2/1, 3/2, 4/2, дружественный коллектив и поддержку, а также развитие внутри компании.

Ставка на должности кассира составляет 27 000 гривен за 187 часов + участие в системе премирования. Средний же ожидаемый доход в месяц су сотрудника будет достигать 31 000 + гривен.

Кроме этого предоставляется возможность в течение 1 года выйти на доход в 40 000+ гривен.

В обязанности кассира будет входить:

Проведение наличных и безналичных расчетов;

Работа с кассовым аппаратом, терминалом, сканером и др.

Коммуникация с гостями магазина;

Открытие и закрытие кассовой смены;

Материальная ответственность за средства в кассе;

Безошибочное проведение кассовых операций;

Сканированием и упаковкой покупок.

Кандидат на должность кассира должен быть харизматичным, целеустремленным и энергичным, отличаться организованностью, пунктуальностью и честностью, а также оветственно и внимательно подходить к выполнению своих задач.

Кроме этого необходимо обладать хорошими навыками коммуникации и уметь работать в команде.

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