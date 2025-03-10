Працюють, а не "сидять на допомозі": скільки Польща заробила у бюджет на українцях

Безробіття в Польщі на мінімумі: як українці вплинули на економіку.

Українські мігранти суттєво вплинули на економіку Польщі, сплативши у 2024 році податків на суму 15,1 млрд злотих ($3,9 млрд). Водночас витрати польського уряду на соціальну підтримку українців склали лише 2,8 млрд злотих ($728 млн).

Про це повідомляє PAP Buzines із посиланням на звіт державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), українці сплачують податки, які включають:

податок на доходи фізичних осіб;

внески на пенсійне забезпечення;

страхування з інвалідності;

медичне страхування;

ПДВ із покупок в країні.

У підсумку, на кожен отриманий українцями злотий за програмою "Сім'я 800+" мігранти заплатили до бюджету Польщі близько 5,4 злотих.

Українці допомагають знизити безробіття в Польщі

Завдяки українським мігрантам ринок праці Польщі стабілізується. У січні 2025 року рівень безробіття впав до історичного мінімуму, а свою роль у цьому зіграли 780 000 українців.

Польща – не єдина країна, яка виграє від роботи мігрантів. У лютому 2025 року Чехія визнала, що отримала вдвічі більше податкових надходжень від українців, ніж витратила на соціальну допомогу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у 2022 році з України було вивезено рекордну суму в $35 мільярдів, що стало серйозним викликом для економіки країни.