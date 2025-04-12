Замело снігом і немає світла. У Криму вирує зимова негода (фото, відео)

Море затопило деякі набережні

У Криму вирує справжня зимова негода, яка нещодавно накривала північніші регіони України. Південну частину пів острова засипало снігом, подекуди ускладнено рух транспорту.

Як зазначають місцеві канали, зимова заметіль накрила Крим ще з п'ятниці, 11 квітня, проте вже на ранок суботи негода сягнула свого піка. Комунальні служби розчищають дороги, проте сніжний накат та ожеледь не полегшують проїзду по них.

"Південний берег Криму засипало снігом. Роботи з усунення наслідків снігопаду вже почалися, і пріоритетом є очищення доріг, що ведуть до ключових соціальних об'єктів", — пишуть місцеві пабліки.

На фото та відео, які вже з'явились у мережі видно, що снігу нападало у Криму дуже багато, особливо враховуючи весну. Подекуди дороги заметені так, що проїхати не можливо, а через ожеледь деякі авто навіть заносить.

Ба більше набережні деяких південних узбереж Криму пішли під воду. Окупаційна влада пів острова закликає місцевих не виходити без нагальної потреби на вулиці та не використовувати транспорт.

До того ж у Бахчисарайському районі сім населених пунктів залишилися без світла через аварію. Ймовірніше відключення пов'язане з пошкодженням електрооб'єктів на півдні РФ, зокрема на Ростовській АЕС.

"У зв'язку з аварією на мережах залишаються знеструмлені 7 населених пунктів Бахчисарайського району: Голубинка, Аромат, Соколине, Поляна, Путилівка, Новопілля, Багата Ущелина. Усувають пошкодження в мережі 10 кВ (високовольтні лінії)", – йдеться у повідомленні підконтрольної РФ адміністрації району.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі негода наробила чимало лиха. Шквальний вітер зривав дахи з будинків та валив дерева.