Тепло, но облачно и ветрено. Будут ли в Киеве дожди в начале недели

В течение понедельника-среды в столице Украины будет облачно, ветрено, местами мокро, но температура днем не опустится ниже +17 градусов

Неделя начнется в Киеве облачной, но теплой. Местами синоптики прогнозируют мелкие дожди, а также предупреждают о ежедневных порывах сильного ветра.

Температура в эти дни будет колебаться в коридоре +17…18 градусов в дневное время и в пределах +5…10 градусов в ночное время. Об этом рассказали в Meteofor.

Понедельник, 14 апреля, встретит киевлян сначала ясной погодой, но уже днем на небо набегут облака, которые продержатся до позднего вечера. Дождей не прогнозируется. Дневная температура повысится до +18 градусов, а ночная зафиксировалась около +5 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются во второй половине суток – сильные 10-11 м/с.

Вторник, 15 апреля, ожидается очень облачным, но сухим. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Максимальные порывы ветра будут утром-вечером — свежие-сильные 9-10 м/с.

На следующий день, 16 апреля, кроме сплошной облачности все сутки, вечером должен пройти мелкий дождь. Температура в городе днем будет держаться около +18 градусов, а ночью — +10 градусов. Самые сильные ветры в среду будут бушевать в течение утра-обеда — сильные 10-11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину снова вернутся заморозки и дожди.