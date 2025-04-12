Українців на Великдень чекає тепло: який сюрприз підготувала погода у 5 найбільших містах

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Великдень в Україні 20 квітня принесе з собою теплу погоду, а в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться навіть до спекотних позначок. Синоптики прогнозують комфортні умови для святкування у 5 найбільших містах України.

"Телеграф" розповість, якою буде погода. Дані наводить Sinoptik.ua.

Погода у Києві 20 квітня

Відповідно до прогнозу, в Києві, за даними сайту sinoptik.ua, очікується тепла та переважно ясна погода. Температура протягом дня коливатиметься від +13 вночі до +23 градусів тепла вдень. Така чудова погода створить ідеальні умови для святкування Великодня. Можна буде комфортно відвідати церкву для освячення пасок у теплу сонячну погоду.

А ввечері буде комфортних +19 градусів тепла. Ймовірність опадів мінімальна. Це дозволить продовжити святкування на свіжому повітрі.

Якою буде погода у Києві 20 квітня

Погода в Харкові 20 квітня

У неділю, 20 квітня, коли відзначатиметься Великдень, погода в Харкові буде теплою. Температура повітря підвищуватиметься протягом дня.

Вночі синоптики обіцяють +12, вранці +15, вдень температура підніметься до +21 градусів тепла, а ввечері опуститься до +16. Хмари, які з'являються вдень, протримаються недовго, і ввечері на харків'ян чекатиме ясна погода без опадів. Тому жителям Харкова дійсно пощастити з погодою на Великдень.

Якою буде погода в Харкові 20 квітня

Погода в Дніпрі

Дніпряни можуть радіти, адже погода обіцяє бути чудовою для святкування Великодня. Згідно з прогнозом, у Дніпрі очікується тепла весняна погода з поступовим підвищенням температури протягом дня. Вночі буде +11 градусів тепла, вранці потеплішає до +14, вдень повітря прогріється до приємних +20, а ввечері температура трохи знизиться до +16 градусів тепла.

У другій половині дня небо може дещо затягнутися хмарами, але ввечері знову очиститься. Головне, що синоптики не прогнозують опадів. А це гарний привід провести цей день на свіжому повітрі в колі рідних.

Якою буде погода в Дніпрі 20 квітня

Погода у Львові 20 квітня

Погодні умови у Львові 20 квітня виглядають досить мінливими, як це часто буває на заході України. Відповідно до прогнозу, очікується різноманітна погода протягом дня. Температура вночі становить +8, тому львів'янам варто одягатись тепліше. А ось вранці температура підніметься до +12, вдень досягне +19 градусів тепла, а ввечері опуститься до +14. Ймовірніше буде хмарний день.

Яскраве сонечко вранці створить особливу атмосферу, дозволивши львів’янам комфортно дістатися до церкви з великодніми кошиками.

Якою буде погода у Львові 20 квітня

Погода в Одесі 20 квітня

Згідно з прогнозом, в Одесі в цей святковий день очікується така погода:

Вночі: +7;

Вранці: +12;

Вдень: +16;

Ввечері: +10 градусів тепла.

Цікаво, що хоча Одеса розташована на півдні України, 20 квітня там буде досить прохолодно порівняно з іншими великими містами країни. Зазвичай на південних територіях України в цей період весни вже встановлюється тепліша погода.

Якою буде погода в Одесі 20 квітня

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