Киянам загрожують штрафи? Що не так з обов'язковою реєстрацією собак і чому її критикують

Нова послуга вже викликала суперечки у мережі

Обов’язкова реєстрація собак стартувала у Києві. Після її проходження тварині надають унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

"Телеграф" розбирався в нових правилах і розповідає про те, чому потрібна реєстрація собак, скільки це коштує, які в цій процедурі є підводні камені і чому нова послуга зіткнулася з критикою на старті.

Обов’язкова реєстрація собак

Головне

Що змінилося

У всіх міських ЦНАПах (Центрах надання адміністративних послуг) Києва з’явилася можливість офіційно реєструвати домашніх тварин. Процедуру можна пройти всього за декілька кроків.

Коли почалася обов’язкова реєстрація собак

З понеділка, 12 травня.

Навіщо потрібна

Як пояснюють у КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", обов’язкова реєстрація собак потрібна з низки причин, зокрема:

Насамперед це питання безпеки;

Якщо тварина втекла, то наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення додому.

актуальні дані про кількість домашніх тварин дадуть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури;

сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

А що з кішками?

Котів поки що реєструвати не обов’язково – це, як і раніше, можна зробити за бажанням.

Як пройти реєстрацію

Як ми вже писали вище, з 12 травня процедура реєстрації доступна у всіх міських ЦНАПах.

Для цього потрібно:

З’явитись у ЦНАП;

подати заповнену форму;

надати квитанцію про оплату.

Які документи потрібні

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

заповнена форма № 1 "Реєстрація домашніх тварин" (видається у ЦНАПі);

квитанція про оплату за реєстрацію;

фото тварини у паперовому вигляді (не маленьке);

За наявності копія ветеринарного паспорта на тварину (сторінки де зазначено власника, опис та ідентифікація тварини, а також відмітка про останнє щеплення проти сказу).

Вартість послуги

Послуга платна – 210 грн.

Строки

Строки надання послуги: 15 календарних днів.

Де пройти реєстрацію

Список ЦНАПів

Що буде, якщо не зареєструвати собаку

У київському ЦНАП "Телеграфу" уточнили (дзвінок здійснювався у ролі звичайного клієнта), що станом на 14 травня жодних крайніх строків обов’язкової реєстрації собак поки що немає. Відповідно, штрафи, якими вже лякають у мережі*, — фейк.

*Днями у пабліках з’явилася інформація, що за незареєстрованого собаку нібито можна отримати 850 гривень штрафу.

Чи обов’язкова присутність тварини

Як зазначили нашому журналісту, такої вимоги наразі немає.

Результат

Результат послуги: реєстрація домашньої тварини в інформаційній системі "Реєстр домашніх тварин" та видача реєстраційного посвідчення і номерного індивідуального знаку (жетона).

Критика та підводні камені

Як з’ясував "Телеграф", процедура реєстрації має кілька підводних каменів, які потрібно враховувати перед походом.

Перелік документів

На офіційному сайті ЦПАП наведено список документів, необхідних для отримання послуг. Як з’ясувалося під час телефонної розмови, він є неповним. А деяка інформація, яка поширюється у ЗМІ, навпаки, виявляється навіть зайвою. Таким чином, за цим пунктом виникла невелика плутанина.

На ділі до документів, які вказані на сайті, потрібно ще додати паспорт та код власника (заявника).

Фото

На сайті ЦНАП не вказано формату фотографії тварини, яку потрібно мати при реєстрації. Насправді ж у кол-центрі уточнюють, що знімок не повинен бути маленьким (хоча б 10х15 або кольоровий роздрук на аркуші А4).

Документи, що підтверджують наявність чіпування

На багатьох сайтах з’явилася інформація щодо необхідності таких документів. У ЦНАПі нам уточнили, що це необов’язково.

Таким чином, "Телеграф" склав повний список документів для реєстрації тварини. Його можна побачити вище в цьому матеріалі в розділі "Які документи потрібні".

Проблеми з онлайн-реєстрацією

Як з’ясував наш журналіст, процедура реєстрації онлайн насправді вже існує. Однак у ній немає особливого сенсу. Річ у тому, що останній етап процедури все одно доведеться завершити наживо.

Як це виглядає:

Увійдіть у систему на сайті КМДА

Натисніть кнопку "Увійти" — авторизуйтесь через КиївID зручним для вас способом.

Створіть картку тварини

Додайте тварину в розділі "Мої тварини" — отримайте лист-запрошення по верифікації на пошту.

У листі-запрошенні, що прийде на пошту, буде запропоновано відправитися на верифікацію на адресу Електротехнічна 5А (Героїв Енергетиків).

Чи виросте комуналка?

Відкритим залишилося питання про те, чи вплине наявність собаки у квартирі на комунальні нарахування, адже власник собаки має повідомити свою адресу. Журналістам ТСН у ЦНАПі уточнили, що немає інформації про те, чи вплине наявність тварини на нарахування комунальних послуг та порекомендували звернутися з цим питанням до Центру комунального сервісу.

У кол-центрі ЦКС відповіли, що зараз наявність тварини у приміщенні не впливає на нарахування, а як буде далі — невідомо.

Критика

Народний депутат Богдан Яременко вже встиг опробувати нову послугу на собі та назвав її "недоробленою".

За його словами, перший досвід реєстрації свого собаки для нього виявився невдалим. Вся справа у фото, розміром 10х15, якого у нього не було. Нагадаємо, на сайті ЦНАПу не уточнюють формат знімка.

"Цікаво, у кого вдома є роздруковане фото 10Х15 свого песика?", — запитує Яременко.

А завершити процедуру онлайн, з причин, які ми вже вказували вище, йому не вдалося. Ба більше, за словами Яременка, коли йому надійшов лист із запрошенням на реєстрацію, то в ньому було посилання на сайт зі ставками (підтвердження цьому нардеп не надав).

"Тому широко оголошений КМДА "новий сервіс по реєстрації тварин" — так собі поки що сервіс", — вважає Яременко.

Блогер та журналіст Владислав Бовсуновський обурився тим, що послуга реєстрації тварин є платною. На його думку, це нібито "незаконно".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Києві та області прозвучить останній дзвінок.