Киевлянам грозят штрафы? Что не так с обязательной регистрацией собак и почему её критикуют

Новая услуга уже вызвала споры в сети

Обязательная регистрация собак стартовала в Киеве. После её прохождения животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

"Телеграф" разбирался в новых правилах и рассказывает о том, зачем нужна регистрация собак, сколько это стоит, какие в этой процедуре есть подводные камни и почему новая услуга столкнулась с критикой на старте.

Обязательная регистрация собак

Главное

Что изменилось

Во всех городских ЦНАПах (Центрах предоставления административных услуг) Киева появилась возможность официально регистрировать домашних животных. Процедуру можно пройти всего за несколько шагов.

Когда началась обязательная регистрация собак

С понедельника, 12 мая.

Зачем нужна

Как объясняют в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", обязательная регистрация собак нужна по ряду причин, в частности:

В первую очередь это вопрос безопасности;

Если животное убежало, то наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой.

актуальные данные о количестве домашних животных дадут возможность более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры;

будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

А что с кошками?

Котов пока регистрировать не обязательно – это, как и раньше, можно сделать по желанию.

Как пройти регистрацию

Как мы уже писали выше, с 12 мая процедура регистрации доступна во всех городских ЦНАПах.

Для этого нужно:

Явиться в ЦНАП;

подать заполненную форму;

предоставить квитанцию об оплате.

Какие документы нужны

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

заполненная форма № 1 "Реєстрація домашніх тварин" (выдается в ЦНАПе);

квитанция об оплате за регистрацию;

фото животного в бумажном виде (не маленькое);

При наличии копия ветеринарного паспорта на животное (страницы, где указан владелец, описание и идентификация животного, а также отметка о последней прививке против бешенства).

Стоимость услуги

Услуга платная – 210 грн.

Сроки

Сроки предоставления:15 календарных дней.

Где пройти регистрацию

Список ЦНАПов

Что будет, если не зарегистрировать собаку

В киевском ЦНАП "Телеграфу" уточнили (звонок совершался в роли обычного клиента), что по состоянию на 14 мая никаких крайних сроков обязательной регистрации собак пока нет. Соответственно, штрафы, которыми уже пугают в сети*, — фейк.

*На днях в пабликах появилась информация, что за незарегистрированную собаку якобы можно получить 850 гривен штрафа.

Обязательно ли присутствие животного

Как отметили нашему журналисту, такого требования на данный момент нет.

Результат

Результат услуги: регистрация домашних животных в информационной системе "Реестр домашних животных" и выдача регистрационного удостоверения и номерного индивидуального знака (жетона).

Критика и подводные камни

Как выяснил "Телеграф", процедура регистрации имеет несколько подводных камней, которые нужно учитывать перед походом.

Перечень документов

На официальном сайте ЦПАП указан список документов, которые необходим для получения услуг. Как выяснилось во время телефонного разговора, он является неполным. А некоторая информация, которая распространяется в СМИ, наоборот оказывается даже излишней. Таким образом по этому пункту возникла небольшая путаница.

На деле к документам, которые указаны на сайте нужно еще добавить паспорт и код владельца (заявителя).

Фото

На сайте ЦНАП не указан формат фотографии животного, которую нужно иметь при регистрации. На деле же в колл-центре уточняют, что снимок не должен быть маленьким (хотя бы 10х15 или цветная распечатка на листе А4).

Документы, подтверждающие наличие чиповки

На многих сайтах появилась информация о необходимости таких документов. В ЦНАП нам уточнили, что это необязательно.

Таким образом, "Телеграф" составил полный список документов для регистрации животного. Его увидеть можно выше в этом материале в разделе "Какие документы нужны".

Проблемы с онлайн-регистрацией

Как выяснил наш журналист, процедура регистрации онлайн на самом деле уже существует. Однако в ней нет особого смысла. Все дело в том, что последний этап процедуры все равно придется завершить вживую.

Как это выглядит:

Войдите в систему на сайте КМДА

Нажмите на кнопку "Войти" — авторизируйтесь через КиївID удобным для вас способом.

Создайте карточку животного

Добавьте животное в разделе "Мои животные" — получите на почту письмо-приглашение по верификации.

В письме-приглашении, которое придет на почту, будет предложено отправиться на верификацию по адресу Электротехническая 5А (Героев Энергетиков).

Вырастет коммуналка?

Открытым остался вопрос о том, повлияет ли наличие собаки в квартире на коммунальные начисления, ведь владелец собаки должен сообщить свой адрес. Журналистам ТСН в ЦНАПе уточнили, что нет информации о том, повлияет ли наличие животного на начисление коммунальных услуг и порекомендовали обратиться с этим вопросом в Центр коммунального сервиса.

В колл-центре ЦКС ответили, что сейчас наличие животного в помещении не влияет на начисление, а как будет дальше — неизвестно.

Критика

Народный депутат Богдан Яременко уже успел опробовать новую услугу на себе и назвал её "недоделанной".

По его словам, первый опыт регистрации своей собаки для него оказался неудачным. Все дело в фото, размером 10х15, которого у него не оказалось. Напомним, на сайте ЦНАП не уточняют формат снимка.

"Интересно, у кого дома есть распечатанное фото 10Х15 своей собачки?", — задается вопросом Яременко.

А завершить процедуру онлайн, по причинам, которые мы уже указывали выше, у него не получилось. Более того, по словам Яременко, когда ему пришло письмо с приглашением на регистрацию, то в нем присутствовала ссылка на сайт со ставками (подтверждение этому нардеп не предоставил).

"Поэтому широко объявлен КГГА "новый сервис по регистрации животных" — так себе пока сервис", — считает Яременко.

Блогер и журналист Бовсуновский Владислав возмутился тем, что услуга регистрации животного является платной. По его мнению, это якобы "незаконно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве и области прозвучит последний звонок.