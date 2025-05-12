Подбайте про свого хвостика. У Києві розпочалася реєстрація тварин, які документи потрібні

Це допоможе не тільки власникам, але й місту

Зареєструвати домашню тварину можна у Києві з 12 травня у всіх Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Ця послуга буде обов'язковою для власників собак, тоді як реєстрація котів залишається добровільною.

"Телеграф" нагадує, що це таке і навіщо потрібно. Окрім цього, розповідаємо, які документи треба взяти для цієї процедури.

Реєстрація тварин — навіщо це потрібно

Наявність реєстраційних даних допомагає знайти тварину, якщо вона втекла або загубилася, пояснюють в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Крім того, місту це дає точніші дані про кількість домашніх тварин, що дозволяє краще планувати інфраструктуру і дотримуватися санітарних норм.

Необхідні документи для реєстрації

Для реєстрації домашньої тварини власник повинен мати при собі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

ветеринарний паспорт тварини (якщо такий є);

документи, що підтверджують наявність чипування.

Щоб оформити реєстрацію, потрібно подати заповнену форму № 1 (її можна отримати прямо в ЦНАПі) і квитанцію про оплату послуги. Після цього тварині присвоюють унікальний номер, а петперент отримує посвідчення, яке підтверджує право власності. Щодо вартості даної послуги, то на Офіційному порталі Києва не вказується така інформація. Проте відомо, що у 2019 році (понад 5 років тому!) реєстрація тварин була безкоштовною, але власники мали сплатити за виготовлення жетона — 35 грн за котів і 45 — за собак.

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