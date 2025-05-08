Коли у Києві та області пролунає останній дзвоник: відома точна дата

У червні на школярів чекають літні канікули

Останній дзвоник у більшості шкіл Києва пролунає 30 травня. Саме таку дату рекомендував Департамент освіти і науки.

Про це повідомили у КМДА. Як зазначив заступник голови адміністрації Валентин Мондриївський, у травні для учнів 11-х класів столиці буде впроваджено альтернативні моделі навчання.

Тобто замість класично-урочної системи працюватиме індивідуалізовано-груповий підхід. Це дозволить краще підготуватися до складання НМТ та зосередитися на профільних предметах, підкреслюють у КМДА.

У період з 31 травня по 30 червня школи Києва проводитимуть:

компенсаторні заняття,

заходи з подолання освітніх втрат,

соціально-психологічну адаптацію для учнів 1–10 класів.

Як закінчиться навчальний рік у Київській області

Як повідомила, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко, цього року 30 травня навчання завершують:

понад 12 тисяч одинадцятикласників,

22,6 тисячі дев’ятикласників,

24,3 тисячі учнів початкової школи.

Цьогоріч учні 4, 9 та 11 класів звільнені від державної підсумкової атестації (ДПА). Натомість випускники готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ) — у Київській області на нього зареєструвалися 18 900 учасників, що на 1,5 тисячі більше, ніж минулого року.

Після завершення навчання на школярів чекають літні канікули, пришкільні табори та програми подолання освітніх втрат. Для випускників починається відповідальний етап — підготовка до вступної кампанії.

Раніше "Телеграф" писав, що соцмережі заполонила тривожна новина: начебто українським школярам скоротили літні канікули з трьох місяців до двох. Це викликало занепокоєння серед батьків, адже вони побоюються, що діти матимуть менше часу для повноцінного відпочинку. Ми з’ясували всі деталі.