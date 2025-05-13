Ярмарковий тиждень у Києві: де й коли шукати свіжі овочі, м’ясо та мед просто від виробника

У киян буде можливість покуштувати продукти від фермерів

Цього тижня Київ перетвориться на справжню гастрономічну мапу. З 13 по 18 травня в усіх районах столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Відвідувачів закликають дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

На ярмарках кияни зможуть придбати свіжу городину, м’ясо, рибу, мед, молочні продукти та інші товари безпосередньо від українських виробників. Це чудова нагода не лише поповнити домашні запаси якісною продукцією, а й підтримати малий та середній бізнес.

Так, у вівторок, 13 травня, ярмарки будуть у:

У середу, 14 травня, свіжу продукцію можна придбати в:

У четвер, 15 травня, пройдуть ярмарки у:

У п'ятницю, 16 травня, прийти по продукти від фермерів можна в:

У суботу, 17 травня, ярмарки пройдуть у:

У неділю, 18 травня, придбати свіжі овочі, молочну продукцію і багато іншого можна в:

Також постійно працюють комунальні ринки:

Бессарабський ринок – Бессарабська площа, 2

– Бессарабська площа, 2 Володимирський ринок – вулиця Антоновича, 115

– вулиця Антоновича, 115 Житній ринок – вулиця Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" писав, які зараз ціни на Столичному ринку в Києві. Тут можна знайти товари на будь-який смак та гаманець.