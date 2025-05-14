У Києві введуть нові правила для учасників руху: стосуватиметься не лише паркування

Київ готує реформу для електротранспорту

У Києві розпочали активну фазу врегулювання сфери електротранспорту. Електросамокати та електровелосипеди давно стали частиною щоденного життя киян, однак разом зі зручністю вони створили й чимало проблем — хаотичне паркування, небезпеку для пішоходів, конфлікти у спільному міському просторі.

Столична влада планує розв'язати цю проблему і вже працює над впровадженням нових правил. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

За словами уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю Лесі Петрівської, хаотичне паркування становить реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо маломобільних громадян.

"Місто має гарантувати не лише мобільність, а й безпеку, передбачуваність і доступність пересування для всіх. Потрібні системні рішення, і ми вже над ними працюємо", — йдеться у повідомленні.

Попри відсутність національного законодавчого регулювання, ще у 2021 році Київ підписав із компаніями-операторами Меморандум про дотримання правил експлуатації мікромобільного транспорту. Однак із початком воєнного стану частина компаній припинила виконувати взяті на себе зобов’язання, а кількість самокатів на вулицях столиці суттєво зросла.

Що може змінитися

Під час зустрічі представників Київради, КМДА, поліції та компаній-операторів було ухвалено кілька ключових рішень:

оновлення меморандуму між містом та операторами прокату;

чітке визначення місць для паркування електросамокатів і електровелосипедів;

заборона хаотичного паркування в пішохідних і громадських зонах;

створення робочої групи, яка розробить юридично оформлені правила використання.

Тому до літа в Києві планують установити спеціальні зони паркування у районах із високим попитом. Також встановити геозони обмеження швидкості в центральній частині міста.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві триває планове санітарне оброблення міських пляжів. Тому у деякі дні варто утриматися від прогулянок прибережними зонами.