"Закритий назавжди". У Києві знесли багаторічний розсадник безладу біля залізничного вокзалу (фото)

Локація, кажуть, була однією з "найвизначніших" за всю історію діяльності КП "Київблагоустрій"

У Києві завершили демонтаж колишнього ринку поблизу Центрального залізничного вокзалу. Він там функціонував з 1990 років.

Про це повідомили у КП "Київблагоустрій". Працівники кажуть: працювати довелося понад півроку, за цей час знесли й вивезли з локації майже 150 тимчасових споруд контейнерного типу. Загальна ж площа ринку становила приблизно 4 тис кв.м.

"Колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані, формуючи довкола себе атмосферу безладу. Розміщені в кілька ярусів контейнери та сміття поміж ними впродовж років формували негативний імідж столиці, особливо з огляду на розташування поруч із головним вокзалом України", — зауважили у КП "Київблагоустрій".

Демонтувати стихійний ринок тут міська влада намагалася у декілька прийомів. Чутки про те, що кіоски, МАФи й контейнери почнуть вивозити, ходили ще за часів мерства Леоніда Черновецького — тоді комунальники дійсно вивезли декілька споруд, але дуже швидко "атаку" на торговців припинили. Востаннє за ринок бралися у лютому 2019 року — тоді посадовці з "Київблагоустрою" навіть звітували про успішні роботи, але більша частина ринку знову встояла.

Демонтаж тимчасових металевих споруд біля Центрального вокзалу почали восени 2024 року. У квітні прибрали 49 кіосків. Мета – покращити санітарний стан і оновити простір поблизу Центрального вокзалу, кажуть в "Київблагоустрої".

Відповідне оголошення, до речі, з'явилося й у Google (на запит "гуртовий ринок Вокзальна" пошуковик показує прапорець "зачинений назавжди").

Самі ж комунальники хвалилися: локація, кажуть, була однією з "найвизначніших" за всю історію діяльності КП "Київблагоустрій". Що тепер буде під шляхопроводом, щоправда, не кажуть: можливо, дійсно створять паркомісця, у яких після облаштування велодоріжок вздовж вул. Симона Петлюри виникла велика потреба.

Що відомо про стихійний ринок на Вокзальній

Зауважимо, що стихійний ринок сформувався ще напочатку 1990-х років. Саме тоді на "нічийну" територію, обмежену залізничними коліями з одного боку й захаращеним потічком Либеді — з іншого, привезли морські та залізничні контейнери і встановили один на одний. Сам ринок, власне, працював донедавна — тут пропонували покупцям дуже недорогі, зважаючи на локацію, господарські товари, і навіть деякі продукти харчування: продавали, зокрема, сухофрукти й чаї.

Гуртовий ринок у Києві на Вокзальній виглядав так

На гуртовому ринку продавали одяг та взуття

Можна було придбати сухофрукти на гуртовому ринку

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