У Києві готується зачистка: які культові пам'ятники потраплять під демонтаж

До списку внесуть десятки монументів

У рамках процесу дерусифікації столиці, Київська міська рада планує демонтувати низку пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних з історією Росії та Радянського Союзу. До переліку на демонтаж додадуть монумент героям радянського фільму "Місце зустрічі змінити не можна" — Глібу Жеглову та Володі Шарапову.

Загалом список налічує понад 60 пунктів. Про це йдеться на сайті Київради.

Міська влада опублікувала проєкт рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню із публічного простору міста Києва.

"У зв’язку із численними воєнними злочинами російських військових, здійснених в ході нинішнього етапу російсько-української війни, в українському суспільстві справедливо загострилось сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, які стосуються російської історії та культури. В Україні значно активізувалась дискусія щодо того, чи місце таким об’єктам у вітчизняному культурному просторі", — йдеться у пояснювальній записці.

Проєкт рішення

Пам'ятник Глібу Жеглову та Володі Шарапову знаходиться на вулиці Академіка Богомольця, біля будівлі МВС. До списку планують внести пам'ятник космонавту Юрію Гагаріну на вулиці Юрія Пасхаліна.

Туди ж може потрапити монумент російському письменнику Максиму Горькому (вул. Ґалаґанівська), а також академіку Івану Павлову (вул. Госпітальна).

На пам'ятниках, де є згадки про "Велику Вітчизняну війну" планують замінити на "Другу світову війну". Тобто монумент збережуть, але з вилученням елементів радянського ідеологічного маркування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві демонтують пам’ятник на честь Переяславської ради. Він розташований під колишньою "Аркою дружби народів", а тепер аркою "Свободи українського народу".