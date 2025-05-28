Пам'ять чи звалище? Чому у Дніпрі зник "народний меморіал" жертвам ракетного удару

Меморіал загиблим дітям прибрали з вулиці

Комунальники демонтували "народний меморіал" біля будинку №118 на Перемозі у Дніпрі. Іграшки, свічки та квіти, які люди приносили на пам'ять про дітей, що загинули під час ракетного обстрілу, прибрали.

За словами чиновників, через антисанітарію та акти вандалізму меморіал став проблемою для мешканців району. Про ситуацію пише "Суспільне Дніпро".

Як повідомляється, рішення про демонтаж прийняли на прохання самих жителів. В іграшках і квітах заводилися щури, а собаки постійно розтягували дитячі речі по території.

Заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков пояснив причини демонтажу. "Меморіал, який спочатку планувався як пам'ять для людей, через те, що за ним не було кому доглядати, перетворився на звалище", — сказав посадовець. Зараз на цьому місці проводять планові ремонтні роботи зупинки, які мали зробити ще з грудня 2023 року.

Меморіал неодноразово ставав мішенню для вандалів. Його підпалювали у грудні 2023 року та знову пошкоджували у лютому цього року. Спеціалісти пропонували перенести меморіал поруч із зупинкою, але мешканці відмовилися від цієї ідеї.

Роботи з ремонту зупинки мають завершити протягом кількох тижнів. Якщо містяни принесуть нові іграшки на пам'ять про загиблих, комунальники їх не чіпатимуть, пише "Суспільне Дніпро". Де саме створять новий меморіал, поки що невідомо.

Що відомо про ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі

14 січня 2023 року російські військові завдали ракетного удару по житловому будинку №118 на Перемозі у Дніпрі. Ракета влучила в багатоповерхівку у вихідний день, коли люди були вдома. Два під'їзди зруйнувалися повністю.

Внаслідок обстрілу загинули 46 людей, серед них шестеро дітей. Сотні жителів отримали поранення та залишилися без домівок. Це була одна з найтрагічніших подій для Дніпра з початку повномасштабної війни.

Після трагедії люди почали приносити до зупинки навпроти будинку іграшки, квіти та лампадки. Так утворився стихійний меморіал пам'яті загиблих. Влада міста планувала створити на місці трагедії меморіальний сквер з пам'ятником, для чого навіть збирали кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про зруйнований російською ракетою будинок у Дніпрі. Ми показували нові фото та відео з місця трагедії.