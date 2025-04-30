20 тисяч пам'ятників Шевченку замість Пушкіна Україні не треба? У "Правому секторі" назвали причину

Не варто бездумно винищувати все, що не є суперукраїнським, каже Олександр Сачко

Через війну з Росією в Україні зростає відсоток людей, які виступають за ліквідацію радянських й імперських символів, одним із яких є пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну. Однак влада Одеси, яка найбільше потерпає від ударів росіян, — була проти демонтажу пам’ятника Пушкіну.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому натомість не варто бездумно встановлювати пам’ятники українським літературним діячам.

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— Війна багато чого розставляє на свої місця і показує хто є хто. І пояснювати, чому в Одесі не має бути пам'ятника Пушкіну, насправді, потрібно все меншій кількості людей, — каже націоналіст.

На його думку, доки такі люди, як мер Одеси Труханов будуть опиратися знесенню імперських символів — війна триватиме.

— Я абсолютно проти того, щоб бездумно винищувати все, що не є суперукраїнським, а натомість побудувати ще 20 тисяч пам'ятників Шевченку. Шевченко має бути не ззовні, він має бути всередині в людини. Росіяни мені розказують про "велику російську культуру", але я, наприклад, Достоєвського читав, а більшість росіян — ні. От в чому між нами різниця, — каже начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор".

Йому дуже хотілося б, щоб в Україні була ситуація якісно іншою. Щоб ми ставили пам'ятники нашим визначним особистостям не тому, що є розпорядження Кабміну, а тому, що громада цього прагне, розуміє що це потрібно робити. Що на цьому потрібно виховувати нове покоління українців, адже у нас є дуже багато свого, що варто знати і чим варто пишатися, показувати світу.

— І це стосується культури, мови, традицій, історії — всього того, на чому будується держава. Економіка, політика, кордони і навіть військо — це вже надбудова. А ці глибинні речі, вони є базовими. Власне, на цьому будується самоідентифікація, усвідомлення себе у світі як людини, як громадянина своєї країни. Як члена величезної спільноти: духовної єдності мертвих, живих і ненароджених українців в Україні і за її межами. Це Шевченко. Він дав найкраще визначення нації, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, правник і громадський активіст Геннадій Друзенко назвав "Телеграфу" ім’я геніального поета, щоб замінити пам’ятники Леніну і Пушкіну.