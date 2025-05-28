"Закрыт навсегда". В Киеве снесли многолетний рассадник беспорядка возле железнодорожного вокзала

Локация, говорят, была одной из самых "выдающихся" за всю историю деятельности КП "Киевблагоустройство"

В Киеве завершили демонтаж прежнего рынка вблизи Центрального железнодорожного вокзала. Он там функционировал с 1990-х годов.

Об этом сообщили в КП "Киевблагоустройство". Работники говорят: работать пришлось больше полугода, за это время снесли и вывезли из локации почти 150 временных сооружений контейнерного типа. Общая площадь рынка составила примерно 4 тыс кв.м.

"Бывший оптовый рынок долгое время находился в заброшенном состоянии, формируя вокруг себя атмосферу беспорядка. Размещенные в несколько ярусов контейнеры и мусор между ними на протяжении лет формировали негативный имидж столицы, особенно учитывая расположение рядом с главным вокзалом Украины", — отметили в КП "Киевблагоустройство".

Демонтировать стихийный рынок здесь городские власти пытались в несколько приемов. Слухи о том, что киоски, МАФы и контейнеры начнут вывозить, ходили еще при мэрстве Леонида Черновецкого — тогда коммунальщики действительно вывезли несколько сооружений, но очень быстро "атаку" на торговцев прекратили. Последний раз за рынок брались в феврале 2019 года — тогда чиновники из "Киевблагоустройства" даже отчитывались об успешных работах, но большая часть рынка снова устояла.

Демонтаж временных металлических сооружений возле Центрального вокзала начался осенью 2024 года. В апреле убрали 49 киосков. Цель – улучшить санитарное состояние и обновить пространство вблизи Центрального вокзала, говорят в "Киевблагоустройстве".

Соответствующее объявление, кстати, появилось и у Google (по запросу "Оптовый рынок Вокзальная" поисковик показывает флажок "закрыт навсегда").

Сами же коммунальщики хвастались: локация, говорят, была одной из самых "выдающихся" за всю историю деятельности КП "Киевблагоустройство". Что теперь будет под путепроводом, правда, не говорят: возможно, действительно создадут паркоместа, в которых после обустройства велодорожек вдоль ул. Симона Петлюры возникла большая потребность.

Что известно о стихийном рынке на Вокзальной

Отметим, что стихийный рынок сформировался еще в начале 90-х годов. Именно тогда на "ничейную" территорию, ограниченную железнодорожными путями с одной стороны и загроможденным ручьем Лыбеди — с другой, привезли морские и железнодорожные контейнеры и установили друг на друга. Сам рынок, собственно, работал до недавнего времени — здесь предлагали покупателям очень недорогие, учитывая локацию, хозяйственные товары и даже некоторые продукты питания: продавали, в частности, сухофрукты и чаи.

Оптовый рынок в Киеве на Вокзальной выглядел так

На оптовом рынке продавали одежду и обувь

Можно было приобрести сухофрукты на оптовом рынке

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