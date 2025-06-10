Після атаки на Київ перекрили одну із вулиць: як курсують автобуси і тролейбуси
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На іншій вулиці Шевченківського району ускладнено рух
Масштабна атака Росії на Київ сталася в ніч на вівторок, 10 червня. Через ліквідації наслідків обстрілу в місті спостерігаються затримки та зміни в русі громадського транспорту.
Про це повідомляє КП "Київпастранс". Через перекриття вулиці Іллєнка (в напрямку станції метро "Лук’янівська") змінено маршрути кількох тролейбусів.
Зокрема:
- тролейбуси №16, 23 курсують від вул. Мрії до ст.м. "Дорогожичі";
- №6, 18, 28, 33 — лише до станції метро "Почайна";
- №19 здійснює рух за маршрутом пл. Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;
- №35 курсує від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу та окремо — від просп. Свободи до ст.м. "Дорогожичі".
Також ускладнено рух на вул. Глибочицькій — там триває ліквідація пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.
Зміни торкнулися та автобусних маршрутів:
- №14т курсує між просп. Відрадним і ст.м. "Лук’янівська";
- №112 — від вул. Микитенка до ст.м. "Контрактова площа";
- №119 — від вул. Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу.
"Просимо пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок і слідкувати за оновленнями", — зазначають у "Київпастрансі".
Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має Київ після масштабного обстрілу. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, на ранок небо над столицею затягнуте чорним димом.