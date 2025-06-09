У Києві перекриють важливу вулицю: коли і як об’їхати (карта)

Обмеження діятимуть з ранку до вечора

У понеділок та вівторок, 10 та 11 червня, в Києві на вулиці Остафія Дашкевича обмежуватимуть рух транспорту. Обмеження встановлять у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". Згідно з офіційною інформацією, з 08:00 до 20:00 триватимуть дорожні роботи.

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуться на ділянці від вулиці Чорних Запорожців до проспекту Алішера Навої.

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та радять водіям заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження руху.

Схема

Варіант об’їзду з боку півночі (від Воскресенки / вул. Чорних Запорожців):

Замість повороту на вул. Дашкевича, продовжуйте вул. Чорних Запорожців на південь. Поверніть ліворуч на просп. Алішера Навої. Після перетину з вул. Князя Романа Мстиславича повертайте на неї (якщо вам потрібно виїхати на схід Лісового масиву).

Варіант об’їзду з боку півдня (від Лісового масиву):

Замість Дашкевича, рухайтесь вул. Князя Романа Мстиславича на захід. Далі — на просп. Алішера Навої. Потім поверніть на вул. Чорних Запорожців, якщо потрібно повернутися до Воскресенки.

Нагадуємо, що минулого місяця у Києві на перетині вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича стався прорив трубопроводу. Внаслідок аварії під трамвайними коліями утворилася велика вирва, що унеможливило подальший рух громадського транспорту цим маршрутом.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Обмеження діятимуть у напрямку правого берега.