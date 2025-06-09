В Києві пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники, було пошкоджено будівлю

Під ударом опинився Дарницький район столиці, де впали уламки збитого БПЛА

Російські окупанти вночі 9 червня влаштували чергову дронову атаку на Київ. Внаслідок нападу уламками збитого безпілотника пошкоджено офісну будівлю в одному з районів міста, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, під ударом опинився Дарницький район столиці, де впали уламки збитого БПЛА.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингу, столицю намагалося атакувати від 5 до 10 "мопедів". Усі цілі було знешкоджено силами протиповітряної оборони.

Як відомо, у ніч проти 7 червня Харків пережив найбільш масштабну атаку з початку повномасштабної війни. Місцеві джерела повідомили, що за півтори години прогриміло щонайменше сорок вибухів. За даними на ранок, троє людей загинули і ще 21 отримав поранення.

Приблизно в той же час атакований був і Дніпро. За офіційними даними, над областю збили шість ракет та 27 безпілотників. Через атаку постраждали дві жінки, одній із них знадобилося амбулаторне лікування.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.