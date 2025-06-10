Залучили навіть авіацію. Як гасять масштабні пожежі у Києві після атаки (фото, відео)
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Пожежі оповили небо у столиці так, що не було видно навіть деяких будинків
Росія провела масовану атаку на столицю в ніч на вівторок, 10 червня. У місті пролунали вибухи, зафіксовано руйнування та пожежі.
За попередніми даними, постраждало четверо людей. Ворожа атака спричинила численні пожежі в різних районах міста, для боротьби з якими рятувальники використали авіацію. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зафіксував роботу спеціального вертольота під час гасіння однієї з пожеж.
Спеціальний авіаційний загін ДСНС призначений для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у складних умовах. Вертольоти ДСНС застосовують не тільки для пожежогасіння, а й для евакуації людей із зон надзвичайних ситуацій, доставки рятувальних бригад у важкодоступні місця та моніторингу надзвичайних подій з повітря.
Найбільше від обстрілу постраждали Шевченківський, Оболонський та Соломʼянський райони, де загорілися житлові будинки та громадські споруди. Також зафіксовано руйнування на Дарниці, в Дніпровському, Деснянському та Подільському районах.
Нещодавно "Телеграф" писав, як виглядає столиця після масштабного обстрілу. Наслідки атаки зафіксовано у семи районах.