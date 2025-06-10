Київ затягнуло димом після нічної атаки: де забруднення повітря досягло шкідливого рівня

Мешканцям деяких районів краще зачинити щільно вікна

Київ оповило густим димом після масштабної російської атаки у ніч на вівторок, 10 червня. Обстріли призвели до кількох серйозних пожеж в українській столиці, через що небо над містом потемніло від чорного диму.

За даними сайту SaveEcoBot, максимальний індекс забруднення атмосфери о сьомій ранку сягнув позначки 139 (датчик встановлено на вулиці Михайла Драгоманова). Такий рівень означає шкідливий стан повітря для чутливих категорій людей.

Найгірша ситуація склалася в Голосіївському районі, а також на Позняках. За попередніми відомостями, внаслідок нічних обстрілів постраждали четверо людей. Унаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали 7 із 10 районів Києва, повідомив Віталій Кличко.

Експерти при досягненні такого рівня забрудненості повітря рекомендують закрити вікна у своїх помешканнях та провести вологе прибирання. Також радять пити більше води та увімкнути очищувачі повітря, якщо такі є.

Від прогулянок на вулиці краще утриматися до покращення ситуації. Особливо це стосується людей з проблемами дихальної системи та серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві масштабна пожежа. Густий дим здіймається в одному з районів столиці.