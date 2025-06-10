Росіяни атакують ракетами та дронами: вибухи прогриміли у Києві і не тільки (оновлюється)

Майже всієї території країни оголошено повітряну тривогу

У ніч на вівторок 10 червня росіяни атакували Україну балістичними ракетами та "шахедами". Комбінована атака розпочалася одразу на кілька міст.

А майже всій території країни оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють монітори та Повітряні Сили ЗСУ.

upd 2:20 У КМДА повідомили, що пошкодження зафіксовано у трьох районах Києва — Деснянському, Оболонському та Шевченківському.

upd: За даними моніторингових груп, у бік Києва рухається ще близько 10 дронів.

Росіяни близько 1:30 вдарили дронами по Одесі, внаслідок прильоту постраждала будівля пологового будинку. Згідно з попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих. Втім, вони є в сусідніх житлових будинках — принаймні один чоловік має осколкові поранення.

Близько 2:00 кілька балістичних ракет було запущено з Воронезької області. Моніторингові групи зафіксували три чи чотири ракети. За попередньою інформацією їх було перехоплено ППО. У районі столиці також спостерігається кілька БПЛА, а тому вибухів може бути більше.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння дрона у Деснянському районі. Також з’явилися повідомлення про сильну пожежу у Борисполі, попередньо через приліт.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки в ніч проти 9 червня, а потім вранці під час обстрілу "Кинжалами", на Рівненщині пролунали вибухи. Під ударом опинилося місто Дубно. "Телеграф" писав, чим це місто цікаве як ціль для росіян.