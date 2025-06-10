После атаки на Киев перекрыли одну из улиц: как курсируют автобусы и троллейбусы
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На другой улице Шевченковского района затруднено движение
Масштабная атака России на Киев произошла в ночь на вторник, 10 июня. Из-за ликвидации последствий обстрелов в городе наблюдаются задержки и изменения в движении общественного транспорта.
Об этом сообщает КП "Киевпасстранс". Из-за перекрытия улицы Ильенко (в направлении станции метро "Лукьяновская") изменены маршруты нескольких троллейбусов.
В частности:
- троллейбусы №16, 23 курсируют от ул. Мечты к ст. "Дорогожичи";
- №6, 18, 28, 33 — только до станции метро "Почайна";
- №19 совершает движение по маршруту пл. Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;
- №35 курсирует от ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода и отдельно от просп. Свободы к ст. "Дорогожичи".
Также усложнено движение по ул. Глубочицкой — там идет ликвидация пожара, вызванного вражеским обстрелом.
Изменения коснулись и автобусных маршрутов:
- №14т курсирует между просп. Отрадным и ст.м. "Лукьяновская";
- №112 — от ул. Микитенко до ст.м. "Контрактовая площадь";
- №119 — от ул. Кассиана в Воздухофлотский путепровод.
"Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями", — отмечают в "Киевпасстрансе".
Ранее "Телеграф" показал, как выглядит Киев после масштабных обстрелов. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, к утру небо над столицей затянуто черным дымом.